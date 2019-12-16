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Общество

В Кыргызстане создана Ассоциация ординаторов

Ординаторы и молодые врачи Кыргызстана создали ассоциацию. Об этом в социальной сети Facebook сообщила специалист по связям с общественностью Коалиции за бюджетную адвокацию Елена Баялинова.

По ее словам, учредителями стали три ассоциации — гинекологов, по интенсивной терапии и центральная медицинская.

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«Первоначально была попытка сделать ассоциацию только врачей семейной медицины в рамках проводимых там реформ. Но мы поняли, что фрагментарно работать не получится, потому что надо реформировать всю систему. Новая ассоциация создана для ординаторов всех специальностей», — отметил профессор, один из инициаторов и учредителей Кыргызской ассоциации ординаторов Арсен Аскеров.

По словам Елены Баялиновой, ассоциацию создали для решения двух задач: улучшения обучения и подготовки будущих кадров и для подключения ординаторов к мероприятиям по улучшению здоровья граждан страны в разных сферах и регионах.

Во вновь созданную ассоциацию вошли ординаторы разных специальностей и молодые врачи первых пяти лет опыта работы. Председателем единогласно избрана ординатор второго года по семейной медицине Эльнура Нишанкулова.
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