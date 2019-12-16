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Общество

В Бишкеке зарегистрированы завозные случаи кори из Казахстана

В Бишкеке зарегистрированы два завозных случая кори из Алматы (Казахстан). Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ).

«Двое детей были на амбулаторном лечении в РК и приехали в КР с родителями. Поступили в больницу 10 декабря в обычное отделение, поскольку сыпи не было. Через несколько дней проявились высыпания, и болезнь распознали. Обоим детям нет года, поэтому они непривитые. Вакцину против кори получают только в год. Эпидсезон отмечается с наступлением холодов, поскольку вирус неустойчив в теплое время года», — пояснили в центре.

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По данным врачей Республиканской клинической инфекционной больницы, сначала один ребенок был госпитализирован в реанимацию из-за нарушения дыхания. В настоящее время состояние обоих маленьких пациентов удовлетворительное. Их перевели в боксированную палату.

«Но поскольку ранее они лежали в общем отделении, то контактные дети, возможно, будут инфицированы. Мы составили списки, передали их на первичный уровень. По месту жительства каждого ребенка наблюдают 21 день с момента контакта. То есть, будем наблюдать до января, чтобы в случае возникновения кори детей изолировали (это самое главное) и своевременно оказали медицинскую помощь», — добавили в РЦИ.
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