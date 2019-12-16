В Бишкеке растет заболеваемость ОРВИ

В Бишкеке отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом 24.kg сообщили в Республиканской клинической инфекционной больнице.

По данным медиков, за сутки в медучреждение обратилось 312 больных, в основном дети. «На лечении находится 222 больных только с ОРВИ. Больница рассчитана на 400 коек, но в стационаре в настоящее время 481 больной. Как обычно пациенты лежат в коридорах. Более 70 процентов госпитализированных лежат с ухаживающими, поэтому в целом в больнице пребывает около 700 человек», — отметили в РКИБ.

Врачи данной больницы настоятельно рекомендуют гражданам не заниматься самолечением, а обращаться за консультацией в центры семейной медицины по месту жительства. «Многие приходят на консультацию именно к нам, так создаются очереди и, соответственно, недовольства. Раз пришли, то просьба не ругаться, не спорить и не мешать докторам», — заметили медики.