Доноры уходят. Программа по борьбе с туберкулезом переходит на госфинансирование

Министерство здравоохранения Кыргызстана начинает разработку национального плана перехода на государственное финансирование программ по противодействию эпидемии туберкулеза. Об этом сообщил директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, сейчас все лекарства и диагностические тесты для лечения мультирезистентного туберкулеза закупаются на деньги доноров, обучение врачей и разработка различных нормативных документов также проводятся за их счет.

Даже социальное сопровождение больных и доплаты на питание идут за счет доноров. Это порядка $5 миллионов в год. Но доноры уходят, и государство должно само заботиться о своих пациентах. Айбар Султангазиев

«Сделать сразу это сложно, нет денег, нет механизмов разных. Например, не зарегистрированы лекарства в стране, слабый менеджмент, эти вещи необходимо делать постепенно и планомерно. Надо выявить все проблемные места, определить шаги, как их устранить, и в течение двух-трех лет решать», — добавил он.

Отмечается, что подобный план по борьбе с ВИЧ дал большие результаты. Государство уже на 70 процентов само закупает лекарства и тесты, внедряет госсоцзаказ для приверженности больных к лечению.