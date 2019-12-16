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Общество

Сотрудники Патрульной службы милиции за 1,5 месяца раскрыли 62 преступления

С 31 октября по 13 декабря 2019 года сотрудниками управления Патрульной милиции раскрыто 62 преступления, проступков — 193. Об этом сообщил начальник ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев.

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По его словам, выявлено 1 тысяча 999 нарушений Правил дорожного движения и общественного порядка. Сообщается, что выявлено 212 фактов незаконной тонировки, 87 — использования подложных госномеров, 122 пьяных водителя за рулем и другие нарушения ПДД. На штрафную стоянку поставлено 348 машин.

«Проводятся также мероприятия по урегулированию незаконных стихийных парковок возле рынка «Аламедин» и крупных торговых центров», — сообщил начальник столичного ГУВД.

За полтора месяца сотрудники УПСМ приняли 2 тысячи 720 вызовов, поступающих по линии 102, из которых 850 не подтвердились, в ОВД доставлено 597 человек.

Криминогенная ситуация на территории Первомайского и Свердловского районов в начале работы Партульной милиции заметно снизилась. Отмечается, что число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 15 процентов, а дорожно-транспортных происшествий — на 10 процентов.
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