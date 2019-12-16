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Общество

«Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Кто стал победителем фестиваля

Фото из Facebook. Награды кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»

Накануне объявлены имена победителей IX Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В международном конкурсе победили:

  • «Лучший фильм» — «Коллектив.Я», режиссер Адриане Розе (Латвия);
  • «Лучшая режиссура» — «В радости, и только в радости», режиссер Марина Рощина (Украина);
  • «Специальный приз жюри» — «Подсолнух», режиссер Чынгыз Сулумбеков (Кыргызстан);
  • «Приз зрительских симпатий» — «В темноте», режиссер Максим Капля (Россия).

В национальном конкурсе победили:

  • «Лучший фильм» — «Традиция», режиссер Жанузак Мамытов;
  • «Лучшая режиссура» — «Друг мой — враг мой», режиссер Суйум Сулайманова;
  • «Специальный приз жюри» — «51+», режиссер Данияр Абиров;
  • «Приз зрительских симпатий» — «Родной край», режиссеры Гульнара Айтмаматова, Азамат Асанбеков;
  • диплом «Специальное упоминание жюри» — «Полигон», режиссер Дмитрий Лужанский.

Напомним, что кинофестиваль проходил с 12 по 15 декабря и был приурочен ко дню рождения Чингиза Айтматова. В 2019 году подано более 700 заявок от зарубежных и кыргызстанских кинематографистов.
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