Накануне объявлены имена победителей IX Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В международном конкурсе победили:

В национальном конкурсе победили:

«Лучший фильм» — «Традиция», режиссер Жанузак Мамытов;

«Лучшая режиссура» — «Друг мой — враг мой», режиссер Суйум Сулайманова;

«Специальный приз жюри» — «51+», режиссер Данияр Абиров;

«Приз зрительских симпатий» — «Родной край», режиссеры Гульнара Айтмаматова, Азамат Асанбеков;

диплом «Специальное упоминание жюри» — «Полигон», режиссер Дмитрий Лужанский.

Напомним, что кинофестиваль проходил с 12 по 15 декабря и был приурочен ко дню рождения Чингиза Айтматова. В 2019 году подано более 700 заявок от зарубежных и кыргызстанских кинематографистов.