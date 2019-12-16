Накануне объявлены имена победителей IX Международного кинофестиваля «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.
В международном конкурсе победили:
- «Лучший фильм» — «Коллектив.Я», режиссер Адриане Розе (Латвия);
- «Лучшая режиссура» — «В радости, и только в радости», режиссер Марина Рощина (Украина);
- «Специальный приз жюри» — «Подсолнух», режиссер Чынгыз Сулумбеков (Кыргызстан);
- «Приз зрительских симпатий» — «В темноте», режиссер Максим Капля (Россия).
В национальном конкурсе победили:
- «Лучший фильм» — «Традиция», режиссер Жанузак Мамытов;
- «Лучшая режиссура» — «Друг мой — враг мой», режиссер Суйум Сулайманова;
- «Специальный приз жюри» — «51+», режиссер Данияр Абиров;
- «Приз зрительских симпатий» — «Родной край», режиссеры Гульнара Айтмаматова, Азамат Асанбеков;
- диплом «Специальное упоминание жюри» — «Полигон», режиссер Дмитрий Лужанский.
Напомним, что кинофестиваль проходил с 12 по 15 декабря и был приурочен ко дню рождения Чингиза Айтматова. В 2019 году подано более 700 заявок от зарубежных и кыргызстанских кинематографистов.