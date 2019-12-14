История скандального фото. Персональные данные передавались по WhatsApp

Задержанный сотрудник центра мониторинга ГУОБДД незаконно скачал себе данные по нарушению ПДД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что служба внутренних расследований МВД завершила служебное расследование по факту опубликованных в СМИ фотографий автомобиля Mercedes с госномером 01KG 578 ACD. Выявлены факты незаконного использования служебной информации.

«Полученные записи внутренних и наружных видеокамер центра мониторинга показали, что оператор А.А. скачал служебную информацию по нарушению ПДД на свой служебный компьютер и передавал ее через мобильное приложение WhatsApp другим лицам. А.А. задержан по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации и водворен в ИВС», — отметили в ведомстве.

Напомним, что в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомашиной, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».