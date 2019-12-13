История скандального фото. Сотрудника Центра мониторинга водворили в ИВС

В Бишкеке задержан сотрудник Центра мониторинга ГУОБДД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сотрудник профильного центра является гражданским лицом.

«Его водворили в ИВС. Известно, что задержанного подозревают в несанкционированном распространении личных данных», — сообщили редакции.

Напомним, что в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».