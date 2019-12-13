21:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

История скандального фото. Сотрудника Центра мониторинга водворили в ИВС

В Бишкеке задержан сотрудник Центра мониторинга ГУОБДД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сотрудник профильного центра является гражданским лицом.

«Его водворили в ИВС. Известно, что задержанного подозревают в несанкционированном распространении личных данных», — сообщили редакции.

Напомним, что в соцсетях распространили фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. По инициативе председателя ведомства создана комиссия в составе ГРС, Госкомитета информационных технологий и связи и МВД, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

10 декабря милиция установила водителя, который ездил с подложными номерами. Однако он не похож на того, кто был запечатлен на фото с камеры «Безопасного города».
Ссылка:
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
История скандального фото. МВД уволило операторов центра мониторинга ГУОБДД
Бдите, за вами следят. Эксперты предостерегают о массовом сборе личных данных
Данные о паспортах кыргызстанцев будут продавать банкам и сотовым компаниям
Служба «112» сможет получить персональные данные о гражданах без их уведомления
На инфопортале ЦИК выложили, а затем убрали копии паспортов кандидатов
В Китае задержали 4,8 тысячи человек по делам о краже персональных данных
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад Незаконный арест помещений. Судья был назначен всего месяц назад
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
13 декабря, пятница
21:19
История скандального фото. Сотрудника Центра мониторинга водворили в ИВС История скандального фото. Сотрудника Центра мониторинг...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: снег
20:48
В России задержан мужчина, находившийся в розыске 16 лет
20:23
Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента
20:23
В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки