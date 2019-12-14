Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, видео с репетиции сценки распространяется в мессенджерах и социальных сетях.

На кадрах показаны две группы детей, стоящих друг против друга. У одних плакаты в руках, и они кричат «Колбин, долой», а другие «разгоняют митинг» с игрушечными автоматами в руках.

Выяснилось, что репетиция прошла 12 декабря в старшей группе частного детского сада «Бал Бұтақ» села Талдыбулак Алматинской области.

«Согласно типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения, не предусматривается и не допускается проведение мероприятий по направлениям, указанным в видео. Данная постановка — своеобразная самодеятельность частного детского сада. В настоящее время учредитель и методист детсада приглашены в Талгарский районный отдел образования для проведения разъяснительной беседы. Также со своей стороны заявляю о недопустимости такого рода деятельности, и к этим людям, допустившим подобные деяния, будут применены самые строгие меры наказания», — цитирует издание руководителя управления образования области Даурена Жунисова.

Геннадий Колбин — советский политический деятель, первый секретарь ЦК КП Казахстана. Его назначение вызвало в декабре 1986 года массовые протесты молодежи. Студенты Алма-Аты вышли на площадь Брежнева (ныне площадь Республики) с требованием назначить другого руководителя.