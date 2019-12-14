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Общество

Получить водительское удостоверение можно и в эти выходные

В Бишкекском городском отделе государственного учреждения «Унаа» 14 и 15 декабря объявлены рабочими. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

Те граждане, которые ранее сдавали документы на получение или обмен водительских удостоверений в городской отдел и получившие SMS-уведомление об их готовности, могут получить их в эти дни с 9.00 до 17.30.

Адреса Бишкекского отдела ГУ «Унаа»: улица Валиханова, 2 и село Лебединовка, проспект Победы, 122б.

Напомним, что ГРС начала выдавать водительские удостоверения нового образца.
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