В Доме кино показывают фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова

С 13 по 17 декабря в Доме кино имени Чингиза Айтматова проходит ретроспектива классических фильмов, снятых по произведениям писателя. Об этом сообщил отдел айтматоведения Национальной академии «Манас».
В открытии приняли участие представители творческой интеллигенции, деятели кино и театра.
Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране Дома кино известные фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.
Вход свободный.
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«Саманчынын жолу» (1967)
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Геннадий Базаров
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14 декабря в 14.00
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«Бег иноходца» (1968)
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Сергей Урусевский
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14 декабря в 15.30
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«Джамиля» (1968)
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Ирина Поплавская
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15 декабря в 14.00
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«Ранние журавли» (1979)
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Болот Шамшиев
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15 декабря в 15.30
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«Зной» (1963)
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Лариса Шепитько
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16 декабря в 14.00
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«Первый учитель» (1965)
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Андрей Кончаловский
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16 декабря в 15.30
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«Плач волчицы» (1989)
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Дооронбек Садырбаев
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17 декабря в 14.00
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«Я — Тянь-Шань» (1972)
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Ирина Поплавская
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17 декабря в 16.30