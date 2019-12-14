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Общество

В Доме кино показывают фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова

С 13 по 17 декабря в Доме кино имени Чингиза Айтматова проходит ретроспектива классических фильмов, снятых по произведениям писателя. Об этом сообщил отдел айтматоведения Национальной академии «Манас».

В открытии приняли участие представители творческой интеллигенции, деятели кино и театра.

Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране Дома кино известные фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.

Вход свободный.

«Саманчынын жолу» (1967)

Геннадий Базаров

14 декабря в 14.00

«Бег иноходца» (1968)

Сергей Урусевский

14 декабря в 15.30

«Джамиля» (1968)

Ирина Поплавская

15 декабря в 14.00

«Ранние журавли» (1979)

Болот Шамшиев

15 декабря в 15.30

«Зной» (1963)

Лариса Шепитько

16 декабря в 14.00

«Первый учитель» (1965)

Андрей Кончаловский

16 декабря в 15.30

«Плач волчицы» (1989)

Дооронбек Садырбаев

17 декабря в 14.00

«Я — Тянь-Шань» (1972)

Ирина Поплавская

17 декабря в 16.30
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