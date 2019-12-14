В Доме кино показывают фильмы, снятые по произведениям Чингиза Айтматова

С 13 по 17 декабря в Доме кино имени Чингиза Айтматова проходит ретроспектива классических фильмов, снятых по произведениям писателя. Об этом сообщил отдел айтматоведения Национальной академии «Манас».

В открытии приняли участие представители творческой интеллигенции, деятели кино и театра.

Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране Дома кино известные фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.

Вход свободный.