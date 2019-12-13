Суд над экс-мэрами. Обвиняемый уверен: ущерб завысили, чтобы дело стало громким

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде с прениями выступил директор фирмы-подрядчика «Айколь Строй», которая строила школу в жилмассиве «Калыс-Ордо», Сейиткан Алиев.

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Он отметил, что ущерб в 94 миллиона сомов специально поставили, чтобы дело было громогласным.

«Но в силу обстоятельств не можем привлечь людей, которые подписались под этим заключением, которые дали лживые показания. Эти люди не против нас дали показания, а против своей совести», — сказал Сейиткан Алиев.

По его словам, при первой проверке аудитор Счетной палаты не нашел никакого ущерба. Тогда назначили вторую, которая определила ущерб в 12 миллионов сомов.

«Такие материалы, скомканные, непоследовательные, не доказывающие преступления, не должны в суд поступать. Почему это происходит? От безнаказанности следователей», — подчеркнул Сейиткан Алиев.

Он добавил, что во время строительства к нему не было претензий ни со стороны проверяющих органов, ни от мэрии, ни от заказчика — компании ТВЕА.

«Моя работа принята и выполнена в срок. Мы работали на благо города, людей, я вложил еще свои 11 миллионов сомов, акты есть», — заметил Сейиткан Алиев.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.