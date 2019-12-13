Суд над экс-мэрами. Создание преступной связи обвинению доказать не удалось

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде с прениями выступает сторона защиты. Адвокат директора фирмы-подрядчика «Айколь Строй» Сейиткана Алиева Омурзак Мамыров отметил, что следствие не смогло доказать создание преступной противоправной связи между обвиняемыми по эпизоду строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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По его словам, им вменяют статью «Коррупция», которая подразумевает наличие такой преступной связи. «О том, что они создали устойчивую преступную связь, вы не найдете в материалах дела», — подчеркнул он.

«Лет 10 назад судьи говорили, что норму о коррупции ввели ошибочно. Я решил изучить законодательство других стран СНГ. Нигде нет статьи «Коррупция», — сказал адвокат.

Омурзак Мамыров добавил, что статья объединяет много деяний, в частности дачу и получение взятки и другие.

«Если сравнить статью «Убийство», то в законе дается единое целое понятие, которое образует конкретный состав преступления. А коррупция — целая глава. У нас решили все объединить и дать санкцию», — сказал он.

Адвокат добавил, что грубая следственная работа привела к тому, что до сих пор не могут достроить школу в жилмассиве «Мурас-Ордо». Дети вынуждены ездить в другие села.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.