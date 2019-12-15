Француз Филипп Буазо мечтает возродить Карагачевую рощу в Бишкеке

Преподаватель Инновационного колледжа АУЦА и президент Французско-Кыргызской ассоциации экотуризма Филипп Буазо проводит много времени в одном из крупнейших парков Бишкека — Карагачевой роще. Но гулять он любит не по выложенным брусчаткой аллеям, а в самой глуши.

Более того, он принимает активное участие в проекте возрождения рощи.

Для этого в парке огородили почти 40 гектаров , вывезли несколько грузовиков мусора, высадили несколько десятков деревьев.

— Когда вы приехали в Кыргызстан и почему?

— Впервые я приехал в Кыргызстан в 2002 году в качестве туриста. После этого в течение нескольких лет я жил между Францией и Кыргызстаном. В 2007-м с другом из Кыргызстана мы основали Французско-Кыргызскую ассоциацию экотуризма.

Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп с дочерью в Кегетинском ущелье

В 2011 году зарегистрировали ее здесь, в Бишкеке. Сейчас я работаю преподавателем математики и физики в Инновационном колледже АУЦА, а также в самом университете руководителем программ по управлению природопользованием и устойчивому развитию.

— Что удивило вас в Бишкеке и Кыргызстане, когда вы впервые приехали?

— Меня поразили страна, люди, потому что с ними было очень легко общаться, особенно с жителями горных районов и деревень.

С моего первого визита в Кыргызстане произошло много изменений. В 2002-м в стране было меньше автомобилей, окружающая среда была менее загрязнена. Сейчас качество воздуха не очень хорошее.

— Почему вы решили открыть туристическую организацию в Кыргызстане?

— По правде говоря, мне была интересна природа республики. Она здесь очень красивая. Целью ассоциации является развитие экологического туризма. Это сочетание туризма и природоохранного, экологического аспекта. Ассоциация стала началом данного вида туризма в стране, и, возможно, он продолжит развиваться и в дальнейшем. Туризм иногда оказывает важное влияние на природу.

Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп Буазо в Карагачевой роще

Целью было также получение некоторого дохода от туристов для развития экологических проектов, таких как, например, в Карагачевой роще. Это очень красивое, уникальное место.

Может быть, некоторые люди не знают об этом сокровище. Вы не сможете заменить ее и не сможете восстановить эти огромные деревья. Филипп Буазо

Мы должны сохранить их сейчас, и в дальнейшем можно будет привлекать в нее, например, туристов, чтобы они смогли полюбоваться красивыми местами рощи.

— Расскажите, пожалуйста, о своем проекте.

— Его главная цель — защитить от незаконной застройки, а также вырубки деревьев. Я могу привести пример: одно дерево (карагач) стоит $1 тысячу, поэтому люди рубили их.

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Кроме того, хотелось бы добавить: с момента обретения республикой независимости 50 процентов территории парка сократилось. Поэтому необходимо было срочно защитить данную территорию.

Мы также планируем проводить в парке образовательные мероприятия по защите окружающей среды, чтобы объяснить молодым людям, особенно студентам, школьникам, почему важно защищать природу.

— Вы часто бываете в Карагачевой роще?

— Да, это мое любимое место в Бишкеке. Даже когда занимался другими проектами, часто там бывал. И мне было жаль рощу, потому что я видел изменения из года в год.

— Многие во Франции знают о Кыргызстане?

— Я не знаю точно, но, думаю, все больше и больше людей. Семнадцать лет назад, когда я приехал впервые, очень мало французов знали об этой стране.

Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп читает лекцию студентам

Но сейчас, я думаю, их число растет с каждым годом, особенно среди молодых людей. Это во многом происходит благодаря большому количеству видео и фильмов о республике и тому, что туризм также развивается.

— Как насчет вас? Как вы узнали о нашей стране?

— Первый раз я просто посмотрел на карту, и страна заинтересовала меня, так сказать, с топографической точки зрения.

Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп на выездном занятии по экологии

Мне понравился ее географический ландшафт с горами. Культура государства была интересна. Поэтому я захотел его посетить. А потом вновь и вновь возвращался сюда.

— Что-то в Бишкеке напоминает вам родной город?

— Трудно сказать. Я жил в Орлеане (Франция). Это 120 километров к югу от Парижа — час езды на поезде.

Структура, архитектура городов очень разные. В Бишкеке, например, много больших парков. Я знаю, что он был одним из самых зеленых городов в советское время. В Орлеане парки меньше по размеру, есть река Луара. Так что это, наверное, самое главное отличие. Город построен вокруг этой реки.

Архитектура, люди... все отличается. Это не хорошо и не плохо, просто все по-другому.

— Чего вам не хватает в Бишкеке / Кыргызстане?

— Конечно, в первую очередь семьи, родителей. Иногда я скучаю по французской культуре. Культуры стран отличаются друг от друга.

— Какое ваше любимое место в Кыргызстане?

— В Кыргызстане много красивых мест недалеко от Бишкека. Мне нравятся Аламединская, Иссык-Атинская долины. Там очень красиво и не много людей.

Фото из архива Филиппа Буазо. Филипп и его ученики

Я успел побывать во всех областях. Может быть, осталось несколько мест на юге республики, где я еще не был. Люблю горы, наблюдать за животными, растительность.

— Вам нравится национальная кухня? Какое любимое блюдо?

— Бешбармак и плов.

— Какие национальные блюда вы боитесь даже попробовать?

— Бараньи глаза меня, конечно, удивили. Я их попробовал, но мне не понравилось, если честно. Есть некоторые продукты из молока, которые мне не нравятся, например, курут. Он очень соленый на мой вкус.

— А как же национальные напитки: максым, чалап?

— Максым очень вкусный. Мне он нравится, особенно в летнее время.

— Что вас поразило при тесном знакомстве с местным населением?

— С людьми легко общаться, разговаривать, особенно в деревнях, горных районах по сравнению, например, с европейскими странами. Легче установить контакт, начать общение.

— А разочаровало?

— Скорее всего, коррупция. Это неприятно, особенно со стороны правоохранителей.

У них иногда так хорошо работает воображение, чтобы найти что-то и получить деньги. Филипп Буазо

— Были ли у вас забавные, курьезные случаи или, может, вы сталкивались с какими-нибудь проблемами?

— В большинстве случаев люди дружелюбны. И иногда, да, у меня были некоторые проблемы, но это везде так. Во Франции у вас также могут быть проблемы, как в любом другом месте.