В Бишкеке 15 декабря днем осадки маловероятны. Температура воздуха будет около 0 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

Куда сходить

Культура выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова и Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;

«Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Травиата» ;

; Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Теремок» , а также приглашает на концерт и ярмарку в честь 10-летия ОФ «Гала»;

, а также приглашает на в честь 10-летия ОФ «Гала»; в кафе Baan-Baan Thai проходит новогодний этнофестиваль ;

; в Доме кино проходят показы фильмов , снятых по произведениям Чингиза Айтматова;

, снятых по произведениям Чингиза Айтматова; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Каардуу чал» на двух языках;

на двух языках; различные мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по таэквондо WT.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Кубатбек Боронов

Родился 15 декабря 1964 года в селе Зергер Ошской области. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана.

Давлетбек Алимбеков

Родился 15 декабря 1968 года в селе Папан Ошской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Асель Пирматова

Родилась 15 декабря 1970 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша (СДПК).

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

Фото open.kg

Принята на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе — феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: принято 8 законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Кыргызской Республики, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

Фото из интернета

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Цель сегодняшнего дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, популяризация этого напитка.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Марклен Баялинов Фото из интернета. Марклен Баялинов Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист. 1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985). 1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР. Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975). Родился писатель Качкынбай Артыкбаев

Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев