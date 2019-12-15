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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 декабря днем осадки маловероятны. Температура воздуха будет около 0 градусов. День уменьшился до 9 часов 2 минут.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова и Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
  • в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит оперу «Травиата»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Теремок», а также приглашает на концерт и ярмарку в честь 10-летия ОФ «Гала»;
  • в кафе Baan-Baan Thai проходит новогодний этнофестиваль;
  • в Доме кино проходят показы фильмов, снятых по произведениям Чингиза Айтматова;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакль «Каардуу чал» на двух языках;
  • различные мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования по таэквондо WT.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Кубатбек Боронов

Родился 15 декабря 1964 года в селе Зергер Ошской области. Первый вице-премьер-министр Кыргызстана.

Давлетбек Алимбеков

Родился 15 декабря 1968 года в селе Папан Ошской области. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Асель Пирматова

Родилась 15 декабря 1970 года во Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша (СДПК).

Памятные даты

Принята Декларация о суверенитете Кыргызстана

open.kg
Фото open.kg
Принята на третьей сессии Верховного Совета республики, которая открылась 10 декабря 1990 года. Сессия продолжила работу с перерывами не только в декабре, но и в январе — феврале 1991-го.

В общей сложности отработано 17 дней: принято 8 законов и 17 постановлений Верховного Совета, ставших судьбоносными для Кыргызстана.

15 декабря 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Кыргызской Республики, открывшая новую страницу в истории страны и становлении ее государственного суверенитета.

Международный день чая

из интернета
Фото из интернета
Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается этот праздник.

Цель сегодняшнего дня — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажей чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, популяризация этого напитка.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Марклен Баялинов

из интернета
Фото из интернета. Марклен Баялинов

Родился 15 декабря 1933 года во Фрунзе в семье народного писателя Киргизии Касымалы Баялинова. Кыргызский государственный деятель, либреттист.

1970-1972 — первый заместитель министра культуры Киргизской ССР, затем председатель Государственного комитета по кинематографии Киргизской ССР (1972-1984), генеральный директор Киргизского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева (1984-1985).

1985-1989 — министр культуры Киргизской ССР.

Написал либретто балета-оратории «Материнское поле» (1975).

Родился писатель Качкынбай Артыкбаев

из интернета
Фото из интернета. Качкынбай Артыкбаев

Родился 15 декабря 1934 года в селе Кепер-Арык. Народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной премии имени Токтогула в области науки и техники, отличник народного образования.

Автор 9 сборников стихов, 16 монографий, произведений художественной критики, 24 учебников, учебных пособий и программ, опубликовал более 600 статей.

Являлся видным исследователем истории развития киргизской литературы с древних времен до настоящих дней, приложил много усилий для системного введения их в учебный процесс и популяризации.

Умер 12 ноября 2009-го.

Родился художник Батыр Джалиев

Родился 15 декабря 1935 года в селе Кашгар-Кишлак Ошской области. Живописец, народный художник Кыргызской Республики.

Участник выставок с 1964-го. Член Союза художников с 1968 года.

Жизнь и творчество Батыра Джалиева посвящены южному Кыргызстану. Источником вдохновения для художника неизменно являются окружающая его природа, люди, их жизнь и быт.

knmii.kg
Фото knmii.kg. Долина Гульбахор. 1984. Х., м. 90.5х121.2

Последовательно разрабатывает промышленные и сельскохозяйственные темы, передавая особенности трудовой жизни юга республики. В пейзажных работах передан колорит южной природы с ее горячим воздухом, прокаленной солнцем землей, хлопковыми полями и тутовыми деревьями. Начиная с 1996-го работает в другом направлении — авангардном.

Произведения Батыра Джалиева находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, частных коллекциях за рубежом.
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