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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 декабря ожидается снег. Температура воздуха будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура

  • несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
  • в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит концерт «Романс жизни моей...»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
  • в кафе Baan-Baan Thai пройдет новогодний этнофестиваль;
  • различные мастер-классы для детей и взрослых.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования WEF 91 Global 16 & Brave 32 по кулатуу эртаймаш.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Толгонай Стамалиева

Родилась 14 декабря 1975 года. Заведующая отделом информационной политики аппарата президента КР, пресс-секретарь президента.

Даниярбек Иманалиев

Родился 14 декабря 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек

https://скврз.рф
Фото https://скврз.рф
Четырнадцатого декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.
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