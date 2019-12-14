В Бишкеке 14 декабря ожидается снег. Температура воздуха будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;

«Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит концерт «Романс жизни моей...»;

«Романс жизни моей...»; Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинныйчулок»;

«Пеппи Длинныйчулок»; в кафе Baan-Baan Thai пройдет новогодний этнофестиваль ;

; различные мастер-классы для детей и взрослых. Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования WEF 91 Global 16 & Brave 32 по кулатуу эртаймаш.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Толгонай Стамалиева

Родилась 14 декабря 1975 года. Заведующая отделом информационной политики аппарата президента КР, пресс-секретарь президента.

Даниярбек Иманалиев

Родился 14 декабря 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек

Фото https://скврз.рф

Четырнадцатого декабря 1918 года во время Беловодского мятежа вооруженные отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек (гарнизон — 350 красноармейцев) и предприняли несколько безуспешных попыток захватить город. Им удалось занять только западную часть Пишпека.