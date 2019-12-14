В Бишкеке 14 декабря ожидается снег. Температура воздуха будет около ноля градусов. День уменьшился до 9 часов 3 минут.
Куда сходить
Культура
- несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее
- в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева представит концерт «Романс жизни моей...»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Пеппи Длинныйчулок»;
- в кафе Baan-Baan Thai пройдет новогодний этнофестиваль;
- различные мастер-классы для детей и взрослых.
Спорт
- международные соревнования WEF 91 Global 16 & Brave 32 по кулатуу эртаймаш.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Толгонай Стамалиева
Родилась 14 декабря 1975 года. Заведующая отделом информационной политики аппарата президента КР, пресс-секретарь президента.
Даниярбек Иманалиев
Родился 14 декабря 1981 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.
Памятные даты
Отряды левых эсеров и белоказаков окружили Пишпек