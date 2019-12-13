В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя

В парке имени Чингиза Айтматова в муниципалитете Кечиорен Анкары (Турция) состоялось официальное открытие памятника великому писателю. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел Кыргызстана.

По его данным, монумент изготовлен и установлен мэрией района Кечиорен по инициативе посольства КР в Анкаре.

Фото МИД КР. Памятник Чингизу Айтматову в Анкаре

На церемонии, помимо официальных лиц, были представители международных и общественных организаций, бизнес-структур, кыргызские и турецкие студенты, СМИ, а также представители кыргызской диаспоры в Турции.

В рамках мероприятия состоялся концерт комузисток.