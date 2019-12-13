12:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя

В парке имени Чингиза Айтматова в муниципалитете Кечиорен Анкары (Турция) состоялось официальное открытие памятника великому писателю. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел Кыргызстана.

По его данным, монумент изготовлен и установлен мэрией района Кечиорен по инициативе посольства КР в Анкаре.

МИД КР
Фото МИД КР. Памятник Чингизу Айтматову в Анкаре

На церемонии, помимо официальных лиц, были представители международных и общественных организаций, бизнес-структур, кыргызские и турецкие студенты, СМИ, а также представители кыргызской диаспоры в Турции.

В рамках мероприятия состоялся концерт комузисток.
Ссылка:
просмотров: 454
Версия для печати
Материалы по теме
Премия имени Чингиза Айтматова. Среди лауреатов Улан Эгизбаев и Дарья Маслова
В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века»
Памятник Суйменкулу Чокморову. Юбилей прошел, но монумента в Бишкеке еще нет
На памятнике первому лидеру большевиков Пишпека допущена ошибка
Дни истории и памяти предков. Как в Кыргызстане потомки чтят прародителей
Юбилей Турдакуна Усубалиева. В городе Нарыне открыли памятник видному деятелю
Школьники и студенты примут участие в конкурсе «Мир Чингиза Айтматова»
Куда исчез герб с Дома профсоюзов, рассказали в мэрии Бишкека
Памятник Суйменкулу Чокморову. В Бишкеке началась реконструкция скульптуры
Памятник Путину установили на горнолыжной базе «ЗИЛ» в пригороде Бишкека
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
13 декабря, пятница
12:38
В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совс...
12:34
Минкультуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель»
12:19
В Бишкеке мужчина обещал помочь купить контейнер за $40 тысяч и скрылся
12:17
Пресс-секретарь президента прокомментировала иски Матраимовых против СМИ
12:10
Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой