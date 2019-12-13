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Общество

В Бишкеке наконец начнут укладывать тротуары. Япония подарила катки

Мэр столицы Азиз Суракматов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в КР Маэда Сигэки, который вручил муниципалитету технику в рамках непроектной грантовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, МП «Бишкекасфальтсервис» получило сразу три дорожных катка.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Японские катки

«Теперь мы точно увеличим количество велодорожек и новых тротуаров в столице», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что японскую помощь получили также МЧС и Министерство труда и социальной защиты КР.

Список необходимого оборудования и товаров был предварительно согласован японской и кыргызской сторонами.
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