Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой

За 11 месяцев 2019 года по Кыргызстану зарегистрировано 8 тысяч 605 случаев впервые выявленных вирусных гепатитов. Отмечается снижение по сравнению с 2018-м на 2,3 процента. Об этом заявили на пресс-конференции представители Минздрава.

Отмечается, что большинство заболевших вирусным гепатитом А — дети до 14 лет (88,3 процента).

Сообщается также, что зарегистрировано 222 случая острого вирусного гепатита В. В прошлом году было зафиксировано 300 случаев, отмечено снижение заболеваемости на 26 процентов.

«Пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. В некоторых местах нет доступа к чистой питьевой воде, в отдельных школах страны нет мест, где можно было бы элементарно помыть руки», — отметила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По республике проведено 3,8 тысячи плановых проверок на соблюдение требований инфекционного контроля. По итогам, в отношении 511 ответственных лиц приняты административные взыскания, оштрафованы на 1,4 миллиона сомов. Временно приостановлена деятельность четырех организаций для устранения выявленных замечаний, выдано 1 тысяча 967 санитарных предписаний и предупреждены 37 человек.