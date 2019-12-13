Генеральная прокуратура ведет проверку по строительству альтернативной дороги север — юг. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сообщил заместитель генпрокурора Нурлан Дюшембиев.

По его словам, ГП дала министру транспорта дорожную карту по устранению коррупционных явлений.

«По строительству трассы Бишкек — Кара-Балта ГКНБ возбудил одно уголовное дело, Генпрокуратура — два. По реконструкции дороги Балыкчи — Корумду тоже возбуждены дела. Сейчас ведется проверка заявлений по трассе север — юг, по результатам будет дана юридическая оценка», — заявил Нурлан Дюшембиев.