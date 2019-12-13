Зажигаем главную елку страны. В Бишкеке перекроют улицу для проезда транспорта

В Бишкеке отрезок проспекта Чуй перекроют сегодня вечером для проезда автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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В мэрии напомнили, что в 19.00 на центральной площади Ала-Тоо состоится церемония зажжения главной елки страны.

«Отрезок проспекта Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик будет закрыт для проезда транспорта с 17.00 до окончания мероприятия», — отметили в пресс-службе.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения.