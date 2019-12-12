События в Кой-Таше. Депутат об однобокости решения госкомиссии

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат Асель Кодуранова заявила, что заключение госкомиссии по событиям в Кой-Таше однобокое. По ее словам, во время работы комиссии Фарид Ниязов (ближайший сторонник Алмазбека Атамбаева, экс-руководитель аппарата президента страны) был готов дать показания, но почему-то его члены госкомиссии не пригласили.

«Еще в начале работы комиссии мы знали, что решение будет однобоким. Это мы видим и сегодня. Почему, когда Фарид Ниязов был согласен прийти к вам, его не пригласили, чего боятся? Непонятно. Я хочу сказать, что время все расставит на свои места, бог все видит, люди все замечают», — высказалась Асель Кодуранова.

Напомним, госкомиссия по расследованию событий в Кой-Таше не стала опрашивать экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Такое решение было принято на очередном заседании.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами.