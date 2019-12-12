События в Кой-Таше. Найденное оружие принадлежит Атамбаеву и его сыну

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Восемь единиц оружия, найденные в бункере Алмазбека Атамбаева, принадлежат именно ему, еще два других — его сыну Сеидбеку. Об этом, отвечая нардепу Кубанычбеку Нурматову, сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

«Уважаемый Кубанычбек Советович, изъятое там огнестрельное оружие, а именно восемь наименований, принадлежит лично Алмазбеку Атамбаеву, а остальные два — его сыну Сеидбеку», — отметил Кашкар Джунушалиев.

Напомним, заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами.