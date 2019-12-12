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Общество

Аида Салянова об отказе в пересмотре дела: Для меня решение не стало шоком

24.kg
Фото 24.kg. Экс-министр юстиции Аида Салянова

Верховный суд не стал направлять уголовное дело экс-министра юстиции Аиды Саляновой на новое рассмотрение.

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В интервью журналистам Аида Салянова заявила, что не шокирована таким решением. Однако, по ее словам, была надежда на справедливость.

«Всего лишь надежда, но никакой гарантии не было. Ранее я уже говорила, что для меня не будет неожиданностью, если будет отрицательное решение. Конечно, неприятно, но в шок не повергло. Судебная реформа — это не новые здания и не большая зарплата для судей, это прежде всего новое сознание. Это сознание все равно придет», — сказала Аида Салянова.

Она добавила: у нее не было времени для того, чтобы быть политическим оппонентом для Сооронбая Жээнбекова, даже если бы она и хотела этого.

«Последнее время ушло на суды, здоровье, следствие, судебные процессы и сфабрикованные дела даже с тем же Азизом Батукаевым. Говорить, что это политическое гонение, тоже было бы странно, учитывая, что я не веду такую деятельность уже два года. Я думаю, здесь сыграли роль люди, которые имеют воздействие на судей. Надеюсь, что это решение не зависело от аппарата президента», — отметила экс-министр юстиции.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.
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