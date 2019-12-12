События в Кой-Таше. В беспорядках пострадали 83 сотрудника милиции

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Не все депутаты согласны с выводами комиссии. В частности, с тем, что не прописана ответственность руководителей силовых ведомств за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Вице-премьер-министр Жениш Разаков ответил, что оценку действиям силовиков даст правительство и это указано в заключении, но, какова она будет, он пока не знает.

Читайте по теме Госкомиссия по Кой-Ташу. Цифры о пострадавших разнятся

Отметим, в событиях в Кой-Таше пострадали 83 милиционера. Из них 11 госпитализированы, 52 лечились амбулаторно, 20 человек получили первую медпомощь на месте, 8 травмированным также оказана помощь.

Уточняется, что утерянное оружие, в том числе автоматы Калашникова, складировались в бункере Алмазбека Атамбаева. На сегодня из 14 АКМ возвращены 11.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой есть особое мнение.