Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся 17 декабря на внеочередную сессию. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, в повестке дня только один вопрос — утверждение списка кандидатов в резерв Бишкекской территориальной избирательной комиссии.

Отмечается, что на основании обращения ЦИК к гражданам и политическим партиям о выдвижении в резервы ТИК БГК создал рабочую комиссию, которая начала работать 4 декабря. Прием документов завершается 13 декабря в 18.00.

«Руководствуясь положением о порядке формирования и расформирования избирательных комиссий, необходимо провести сессию не позднее трех дней после окончания срока выдвижения кандидатур в резервы ТИК», — отметили в БГК.