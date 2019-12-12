22:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся 17 декабря на внеочередную сессию. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, в повестке дня только один вопрос — утверждение списка кандидатов в резерв Бишкекской территориальной избирательной комиссии.

Отмечается, что на основании обращения ЦИК к гражданам и политическим партиям о выдвижении в резервы ТИК БГК создал рабочую комиссию, которая начала работать 4 декабря. Прием документов завершается 13 декабря в 18.00.

«Руководствуясь положением о порядке формирования и расформирования избирательных комиссий, необходимо провести сессию не позднее трех дней после окончания срока выдвижения кандидатур в резервы ТИК», — отметили в БГК.
Ссылка:
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи
«Культуру надо насаждать. Силой!» В БГК придумали, как отправить детей в театр
В служебных квартирах мэрии живут сотрудники прокуратуры, милиции, налоговики
Наружной рекламы на общественном транспорте не будет. Это невыгодно и некрасиво
Что скрывают? При обсуждении тарифа на воду отключили онлайн-трансляцию
Депутат выступил за увеличение тарифа на холодную воду
Депутатские мечты. В горкенеше предложили построить город-спутник Бишкека
Заинтересованные силы не хотят утверждения проекта детальной планировки
С опозданием на два часа. Депутаты горкенеша не могут начать сессию
Депутаты считают, что мэр должен согласовывать с ними кадровые назначения
Популярные новости
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;минус 20&nbsp;процентов на&nbsp;зарядные устройства в&nbsp;O!Store СКИДКИ на смартфоны и минус 20 процентов на зарядные устройства в O!Store
&laquo;Выбор года&nbsp;&mdash; 2019&raquo;: &laquo;Супер-Инфо&raquo; в&nbsp;очередной раз признана лучшей газетой страны «Выбор года — 2019»: «Супер-Инфо» в очередной раз признана лучшей газетой страны
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
12 декабря, четверг
22:00
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их строительство Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия объявила конкурс на их ст...
21:56
Сборная Кыргызстана по хоккею крупно проиграла Исландии в отборе на Олимпиаду
21:43
Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию
21:17
В Бишкеке на улице Токтогула мусорные баки стоят на проезжей части
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: местами дождь со снегом