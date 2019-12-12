События в Кой-Таше. Госорганы проверят и исполнят рекомендации комиссии

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат Рыскелди Момбеков задался вопросом, каким образом госкомиссия будет давать юридическую оценку нардепам Ирине Карамушкиной, Асель Кодурановой и Курсану Асанову.

«Как вы им дадите оценку? Насчет Асанова, почему вы даете оценку его персоне? Ему орден нужно дать, а не оценивать», — сказал Момбеков.

Тынчтык Шайназаров ответил, что сейчас никто никого не обвиняет, соответствующие органы проверят и исполнят рекомендации госкомиссии.

Напомним, заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Клары Сооронкуловой есть особое мнение.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.