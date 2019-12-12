Цифра дня. 59,5 миллиона сомов требует Райымбек Матраимов с журналистов

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов требует взыскать с трех информационных агентств и журналиста Али Токтакунов моральный ущерб в 59,5 миллиона сомов.

Сегодня стало известно, что Райымбек Матраимов подал в суд иск на «Азаттык», Kloop и 24.kg. Он требует взыскать с изданий 22 миллиона, 12,5 миллиона и 15 миллионов сомов соответственно, и еще 10 миллионов с Али Токтакунов.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ, однако у экс-таможенника оказались претензии только к трем изданиям.