Афиша Бишкека на выходные: два фестиваля, рождественская ярмарка, концерты

Театры

15 декабря. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Д.Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

12-15 декабря. IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»

В этом году кинофестиваль приурочен к 80-летию народного артиста КР Суйменкула Чокморова. В международной программе примут участие 14 кинокартин из стран-участниц. Для национальной программы будут отобраны 17 кыргызских короткометражных картин.

Кинотеатр «Манас».

14 декабря. Концерт «Романс жизни моей...»

В Малахитовом зале театра романсы для вас споет солистка оперы Оксана Шутова (сопрано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

13-17 декабря. Показ фильмов, снятых по произведениям Чингиза Айтматова

Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.

Дом кино имени Чингиза Айтматова.

14-15 декабря. Новогодний этнофестиваль

В программе угощение согревающими напитками, ярмарка новогодних подарков, мастер-классы, творческие выступления и многое другое. Вы сможете приобрести сувениры, игрушки, изделия из войлока, одежду, аксессуары, домашний декор, экопродукты.

Кафе Baan-Baan Thai, 12.00-19.00.

15 декабря. Концерт и ярмарка в честь десятилетия ОФ «Гала» В программе выступление звезд эстрады, оперы, а также бардовской песни. Свои лучшие номера продемонстрируют артисты театра, кино, резиденты КВН и студенты театральной студии «GALA-театра». Состоится благотворительный аукцион и ярмарка сувениров и декоративных изделий, выставка дизайнерской одежды, интерактивные игры с гостями и многое другое. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00, 18.00 (концерт).

15 декабря. Финал Лиги «Ала-Тоо»

Играют команды КВН из Кыргызстана и Казахстана.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

Выставки, ярмарки

11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»

Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

13-23 декабря. Выставка SПЕКТR

SПЕКТR — это непримитивное сочетание разного и слияние миров, палитра эмоций и чувств, контраст осознания и восприятия, реальность с другой стороны. Только здесь вы сможете прикоснуться к эмоциям и пережить моменты увиденного.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00.

27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства

собрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой

Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15 декабря. Рождественская ярмарка

В продаже имбирные домики, новогодние украшения ручной работы, сувениры, ароматное мыло ручной работы, свечи и многое другое.

Кофейня Sierra, 11.00-18.00 (на Душанбинке).

Мастер-классы, лекции, тренинги

14 декабря. Митап по анимации и мультипликации

Вы узнаете, как создается анимация, какой у нее потенциал в Кыргызстане, о программах и инструментах для аниматоров, как курировать проекты по анимации. Вы получите возможность познакомиться с опытными специалистами и получить ответы на интересующие вас вопросы. Регистрация по ссылке.

Парк высоких технологий, 17.00.

14 декабря. Воркшоп по коллажу

Гости поговорят о центральной теме первой феминале — экономической справедливости, как это связано с феминистской повесткой, и создадим коллажи по темам разговора. Организаторы предоставят основные материалы, но вы можете захватить с собой старые журналы, ненужные лоскуты и пуговицы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.

15 декабря. Воркшоп «Снимаем портрет с естественным светом»

Вы разберете возможности съемки с естественным светом и одним окном в комнате на примере портрета. Потренируетесь и поэкспериментируете. Убедитесь, что для хороших и красивых фотографий не нужно ничего особенного.

ololoOrmonKhan, 13.00.

Для детей

14 декабря. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

14 декабря. Открытый урок по рисованию

Ваш ребенок сможет попробовать себя в качестве художника и унесет с собой свою работу. Регистрация по телефону 0779776776.



Студия «Чердачок искусства», 12.00.

14 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

15 декабря. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

15 декабря. Творческий мастер-класс

Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

15 декабря. Спектакль «Каардуу чал» («Сердитый старик»)

Спектакль покажут на двух языках. Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.