Афиша Бишкека на выходные: два фестиваля, рождественская ярмарка, концерты

Театры
15 декабря. Опера «Травиата»
«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Д.Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
12-15 декабря. IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»
В этом году кинофестиваль приурочен к 80-летию народного артиста КР Суйменкула Чокморова. В международной программе примут участие 14 кинокартин из стран-участниц. Для национальной программы будут отобраны 17 кыргызских короткометражных картин.
Кинотеатр «Манас».
14 декабря. Концерт «Романс жизни моей...»
В Малахитовом зале театра романсы для вас споет солистка оперы Оксана Шутова (сопрано).
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
13-17 декабря. Показ фильмов, снятых по произведениям Чингиза Айтматова
Все ценители творчества писателя могут посмотреть на большом экране фильмы, ставшие классикой и культурным достоянием Кыргызской Республики.
Дом кино имени Чингиза Айтматова.
14-15 декабря. Новогодний этнофестиваль
В программе угощение согревающими напитками, ярмарка новогодних подарков, мастер-классы, творческие выступления и многое другое. Вы сможете приобрести сувениры, игрушки, изделия из войлока, одежду, аксессуары, домашний декор, экопродукты.
Кафе Baan-Baan Thai, 12.00-19.00.
15 декабря. Концерт и ярмарка в честь десятилетия ОФ «Гала»
В программе выступление звезд эстрады, оперы, а также бардовской песни. Свои лучшие номера продемонстрируют артисты театра, кино, резиденты КВН и студенты театральной студии «GALA-театра». Состоится благотворительный аукцион и ярмарка сувениров и декоративных изделий, выставка дизайнерской одежды, интерактивные игры с гостями и многое другое.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00, 18.00 (концерт).
15 декабря. Финал Лиги «Ала-Тоо»
Играют команды КВН из Кыргызстана и Казахстана.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.
Выставки, ярмарки
11 декабря — 15 января. Выставка «Симфония вечной жизни»
Член Союза художников Казахстана Аманат Назаркул привез более 40 работ живописи, графики, декоративного искусства. Персональная выставка казахстанского художника-монументалиста посвящена Чингизу Айтматову. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
13-23 декабря. Выставка SПЕКТR
SПЕКТR — это непримитивное сочетание разного и слияние миров, палитра эмоций и чувств, контраст осознания и восприятия, реальность с другой стороны. Только здесь вы сможете прикоснуться к эмоциям и пережить моменты увиденного.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 15.00.
27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства
собрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой
Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.
15 декабря. Рождественская ярмарка
В продаже имбирные домики, новогодние украшения ручной работы, сувениры, ароматное мыло ручной работы, свечи и многое другое.
Кофейня Sierra, 11.00-18.00 (на Душанбинке).
Мастер-классы, лекции, тренинги
14 декабря. Митап по анимации и мультипликации
Вы узнаете, как создается анимация, какой у нее потенциал в Кыргызстане, о программах и инструментах для аниматоров, как курировать проекты по анимации. Вы получите возможность познакомиться с опытными специалистами и получить ответы на интересующие вас вопросы. Регистрация по ссылке.
Парк высоких технологий, 17.00.
14 декабря. Воркшоп по коллажу
Гости поговорят о центральной теме первой феминале — экономической справедливости, как это связано с феминистской повесткой, и создадим коллажи по темам разговора. Организаторы предоставят основные материалы, но вы можете захватить с собой старые журналы, ненужные лоскуты и пуговицы.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00.
15 декабря. Воркшоп «Снимаем портрет с естественным светом»
Вы разберете возможности съемки с естественным светом и одним окном в комнате на примере портрета. Потренируетесь и поэкспериментируете. Убедитесь, что для хороших и красивых фотографий не нужно ничего особенного.
ololoOrmonKhan, 13.00.
Для детей
14 декабря. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
14 декабря. Открытый урок по рисованию
Ваш ребенок сможет попробовать себя в качестве художника и унесет с собой свою работу. Регистрация по телефону 0779776776.
Студия «Чердачок искусства», 12.00.
14 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»
Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
15 декабря. Сказка «Теремок»
На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
15 декабря. Творческий мастер-класс
Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.
15 декабря. Спектакль «Каардуу чал» («Сердитый старик»)
Спектакль покажут на двух языках. Ворчливый и жадный старик из сказки «Каардуу чал», у которого во дворе жили щенок, котенок и осел, плохо с ними обращался. Однажды живущая по соседству змея решила помочь бедным животным.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.