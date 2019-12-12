Пересмотр дела Саляновой. Прокурор просит оставить в силе приговор

В Верховном суде продолжается процесс по пересмотру уголовного дела в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Адвокаты настаивают на декриминализации в связи с вступлением в силу новых УК и УПК.

Адвокат и обвиняемая заявили о политизированности уголовного дела. Они просят суд вынести справедливое и законное решение.

В свою очередь прокурор заявил, что доводы адвоката Рабиги Садыковой о нарушениях УПК во время расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде несостоятельны. Гособвинитель просил оставить в силе обвинительный приговор Аиде Саляновой.

По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на 5 лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.