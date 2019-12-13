В Бишкеке 13 декабря облачно и слабый дождь, переходящий в снег. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 4 минут.

Куда сходить

В связи с церемонией зажжения главной елки на центральной площади Ала-Тоо с 17.00 до окончания мероприятия будет закрыт проспект Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик. Культура несколько выставок проходят в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева; Подробнее

в кинотеатре «Манас» продолжается IX Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов»;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на концерт арфиста-виртуоза Александра Болдачева (Россия);

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на оперу «Травиата»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет комедию «Дураки». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по тогуз-коргоолу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

до 13 декабря в селе Кок-Жар.

Памятные даты

Алмазбек Эргешов

Дата рождения 13 декабря 1968 года. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

Жанарбек Акаев

Родился 13 декабря 1986 года в Алайском районе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Василий Данилов

Родился 13 декабря 1988 года. Мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр.

Ксения Палкина-Улукан

Родилась 13 декабря 1989 года. Мастер спорта международного класса по теннису.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Маркабай Ааматов

Родился 13 декабря 1953 года в селе Лай-Талаа Ошской области. Поэт, переводчик, заслуженный деятель культуры КР.

С 1978 по 1980 год являлся собственным корреспондентом областного комитета по телевидению и радиовещанию, затем был редактором главной редакции Гостелерадио Киргизской ССР.

Первые стихотворения поэта опубликованы в 1970-е годы на страницах областной и республиканской периодической печати.

В 1982 году вышел первый стихотворный сборник «Селкинчек» («Качели»). Отдельные произведения переведены и опубликованы на русском, казахском, узбекском и тувинском языках.

Цикл стихотворений увидел свет в книге «Молодые поэты Средней Азии и Казахстана», выпущенной издательством «Молодая гвардия» в 1982 году. Перевел на кыргызский язык произведения советских поэтов.

Умер Герой Советского Союза Иван Гришин

Фото из интернета. Герой Советского Союза Иван Гришин

Родился 21 июля 1918 года в селе Васильевка Аламединского района.

Участвовал в битве за Кавказ, освобождении Польши, боях в Германии. К апрелю 1945-го Иван Гришин командовал пулеметной ротой 112-го гвардейского стрелкового полка 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина.

23 апреля 1945 года Гришин одним из первых переправился через Шпрее в предместье Берлина и со своей ротой захватил плацдарм на западном берегу реки, что способствовало успешной переправе остальных советских подразделений.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Иван Гришин удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Умер 13 декабря 2006 года.