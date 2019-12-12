Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение на 13-15 декабря.

По данным ведомства, в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. На большей части территории страны ожидается снег, в некоторых местах осадки интенсивные.

13 декабря на большей части территории Джалал-Абадской, Таласской областей, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Баткенской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. 14-15 декабря осадки ожидаются по всей республике.

Синоптики предупреждают, что такая неустойчивая погода осложнит выпас скота и работу коммунальных служб, а также затруднит движение автотранспорта.