14:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение на 13-15 декабря.

По данным ведомства, в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. На большей части территории страны ожидается снег, в некоторых местах осадки интенсивные.

13 декабря на большей части территории Джалал-Абадской, Таласской областей, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Баткенской областей снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. 14-15 декабря осадки ожидаются по всей республике.

Синоптики предупреждают, что такая неустойчивая погода осложнит выпас скота и работу коммунальных служб, а также затруднит движение автотранспорта.
Ссылка:
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Где деньги от аренды вертолета МЧС? Депутат интересуется
МЧС предупреждает: завтра в Бишкеке включат тревожные сирены
В Чон-Алае сильный ветер снес кровлю пяти домов. МЧС проводит обследование
В Чон-Арыке двое парней упали с горы. Один из них скончался в больнице
Машина упала в реку. Найдены тела чиновника Чуйской области и его родственников
Министерство чрезвычайных ситуаций потратит $200 тысяч на обучение сотрудников
Дорогу Бишкек — Ош временно закроют
МЧС отказался от покупки новых вертолетов. Нет средств
В Кыргызстане разработали мобильное приложение для вызова экстренных служб
Спасатели нашли тело упавшей в БЧК девочки
Популярные новости
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Болот Джунусов о&nbsp;скандале с&nbsp;феминале: Сила нации не&nbsp;в&nbsp;плетках перед женщиной Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
БТА Банк и&nbsp;MegaCom выпустили кобрендинговую карту БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
12 декабря, четверг
14:37
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и и...
14:27
В «Кырк чоро» призвали депутата Акылбека Жапарова не заниматься самообманом
14:23
Бюджет Кыргызстана хотят оптимизировать за счет пенсионеров
14:12
В «Кырк чоро» считают, что критика Райымбека Матраимова — это игры Запада
14:04
О безопасности Сооронбая Жээнбекова. Борт № 1 Ту-154 хотят сменить на Boeing