Минобразования внедряет информационную систему управления учебниками в школах

В кыргызстанских школах внедряется информационная система управления учебниками. Об этом на пресс-конференции сообщил IT-специалист Тологон Аматов.

По его словам, система уже разработана и в течение полугода будет внедрена в учебных заведениях.

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«Это позволит и самим школам, и ведомству знать, сколько учебников и в каком они состоянии. Сейчас библиотекари вручную собирают отчеты, сдают их директорам учебных заведений, те передают в районные центры образования, которые передают их областному центру. В итоге данные поступают в министерство. Потом уже в самом ведомстве специалисты соединяют эти сведения в единый отчет. Теперь же весь процесс будет автоматизирован», — сказал Тологон Аматов.

По его словам, Азиатский банк развития готов помочь и предоставить каждому библиотекарю компьютеры. Кроме того, параллельно проходят тренинги для библиотекарей по компьютерной грамотности, потому что ее уровень у работников разный.

«Отличие системы в том, что она не отличается от бумажной. Мы их перенесли в информационную среду», — добавил специалист.

Он отметил, что параллельно идет внедрение QR-кодов для идентификации каждого учебника.

«Мы сможем увидеть, сколько учебник стоял на полке, сколько им пользовались. По стандартам, санитарно-гигиеническим правилам срок службы учебника — пять лет. Внедрение информационной системы позволит нам видеть реальные отчеты, реальную картину, чтобы принимать правильные политические и управленческие решения», — заключил Тологон Аматов.