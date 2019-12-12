Размер пенсии Алмазбека Атамбаева составляет 100 тысяч сомов. Он ее получает

Размер пенсии бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева составляет 100 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции сегодня сообщил глава Социального фонда Кыргызстана Медер Ирсалиев.

Чиновник отметил, что социальная выплата начисляется по-прежнему. Медер Ирсалиев сослался на закон о статусе экс-президента КР.

«В этом законе прописано: пенсия экс-главы государства определяется в размере 75 процентов от последней зарплаты. Как только мы получим решение суда о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, Соцфонд прекратит начисление», — пояснил он.

Глава профильного ведомства также добавил, что у всех экс-президентов (очевидно, имея в виду и Розу Отунбаеву) пенсия превышает сумму в 100 тысяч сомов.