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Общество

Милиция пыталась помешать акции против загрязнения воздуха #БишкекСмог

Милиция пыталась помешать проведению акции против загрязнения воздуха #БишкекСмог. Об этом журналистам сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, сотрудники милиции сослались на решение Первомайского районного суда от 6 декабря, которое запрещает проведение массовых собраний до 1 января 2020 года. «Но это решение не касается данного митинга, а вынесено совершенно по другому поводу. Гражданские активисты хотели выйти на бессрочную акцию. Запрет касался именно того митинга, но не нашего собрания против загрязнения воздуха», — уточнила правозащитница.

Азиза Абдирасулова отметила, что такие решения суда противоречат Закону «О мирных собраниях», который запрещает ограничивать право граждан. «К тому же это противоречит Конституции КР, которая также не допускает запретов и ограничений на мирные собрания», — добавила она.

На площади Ала-Тоо проходит акция против загрязнения воздуха. Активисты планируют привлечь внимание к проблеме смога и хотят, чтобы власти пошли навстречу по нескольким требованиям. Одно из них — понижение тарифов на электроэнергию, для начала в ночное время суток.

«Из краткосрочных требований сначала можно снизить тарифы на электроэнергию хотя бы в ночное время отопительного периода. Горожане с радостью перейдут на электрические приборы отопления», — сказала член Партии зеленых Мадина Итаева.

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Согласно данным международного рейтинга по индексу качества воздуха, 29 ноября Бишкек стал первым городом в мире по уровню загрязнения воздуха. При этом в течение месяца, с 5 ноября лишь дважды среднесуточный показатель загрязнения опускался до «среднего» уровня.

Помимо этого, собиравшиеся требуют от правительства взять контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ.
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