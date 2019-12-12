Митинг на Ошском рынке. Комментарий чиновников о причине акции протеста

В Бишкеке на Ошском рынке проходит митинг торговцев. На акцию протеста собралось около 100 человек. Известно, что продавцы с «Берекета» не хотят переезжать в новое здание. Они против закрытия рынка, хотя администрация базара предупреждала их об этом заранее.

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Один из участников акции протеста грозит самосожжением.

Заместитель акима Ленинского района Чынасыл Чыныбаев пояснил 24.kg, что основным требованием торговцев рынка является подключение к электроэнергии.

«Торговцы хотят, чтобы им дали разрешение на подключение к электроэнергии. Ранее ЗАО «Берекет» обесточило свою подстанцию, все это время рынок был без света. Спор между администрацией и торговцами идет и из-за земельного участка. В 2010 году ЗАО «Берекет» получило в аренду 1 гектар земли под строительство многоуровневой автопарковки с элементами торговли. По определенным причинам требование не было выполнено. После этого было принято решение о сносе контейнерных рядов и начале строительства нового объекта на этой территории по условиям договора. Однако продавцы выступают против этого», — сказал он.