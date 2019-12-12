Депутат считает: добровольные взносы родителей в школу нельзя пресекать

«Добровольные взносы, если родители желают поддержать школу, нельзя пресекать. Все же должны дать возможность создавать благоприятные условия в школах», — заявил на круглом столе депутат Бактыбек Турусбеков.
Но, по словам нардепа, финотчетность общественных родительских фондов необходимо унифицировать.
Парламентарий отметил, что большинство из них имеют форму общественных объединений, организаций, фондов, порядок учреждения и ликвидации которых определен законодательством страны. Поэтому ни министерство образования, ни правительство не могут их закрыть или признать незаконными.
«Но к их работе возникает много вопросов. Пока со стороны Минюста или общественных организаций не будет рекомендована унифицированная форма финансовой отчетности по реализации средств, полученных от родителей, доверие в добросовестном управлении вверенного имущества под большим вопросом», — отметил Бактыбек Турусбеков.
Депутат добавил, что многим школам требуется на содержание больше, чем предусматривает бюджет.