Депутат считает: добровольные взносы родителей в школу нельзя пресекать

«Добровольные взносы, если родители желают поддержать школу, нельзя пресекать. Все же должны дать возможность создавать благоприятные условия в школах», — заявил на круглом столе депутат Бактыбек Турусбеков.

Но, по словам нардепа, финотчетность общественных родительских фондов необходимо унифицировать.

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Парламентарий отметил, что большинство из них имеют форму общественных объединений, организаций, фондов, порядок учреждения и ликвидации которых определен законодательством страны. Поэтому ни министерство образования, ни правительство не могут их закрыть или признать незаконными.

«Но к их работе возникает много вопросов. Пока со стороны Минюста или общественных организаций не будет рекомендована унифицированная форма финансовой отчетности по реализации средств, полученных от родителей, доверие в добросовестном управлении вверенного имущества под большим вопросом», — отметил Бактыбек Турусбеков.

Депутат добавил, что многим школам требуется на содержание больше, чем предусматривает бюджет.