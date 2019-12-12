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Общество

Сборы в школах. Эксперт предлагает перейти на подушевое финансирование

Система подушевого финансирования школ позволит закрыть общественные родительские фонды. Об этом на круглом столе сообщила глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева.

Она отметила, что в рамках межведомственной рабочей группы проведены расчеты, сколько бы стоил один ученик в Бишкеке — 30 тысяч сомов в год.

«Подушевое финансирование подразумевает, что, куда идет ребенок, туда идут и деньги. У нас эта система не работает. Проект пилотировали в Иссык-Атинском районе, но он оказался провальным. Если бы он работал, то необходимости в работе общественных родительских фондов не было бы», — сказала Анара Дауталиева.

Эксперт добавила, что государство финансирует только 7 статей расходов школ из 52. Дефицит средств составляет около 1 миллиарда сомов.

Кроме того, Анара Дауталиева заметила, что на сайте Министерства образования до сих пор висит приказ главы ведомства о незаконности фондов. Хотя на следующий день был выпущен новый, запрещающий директорам и учителям собирать деньги.

«Но сегодня многие родители ссылаются именно на первый документ, потому что он до сих пор есть на сайте, в то время как второго там нет», — подчеркнула глава ОО.
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