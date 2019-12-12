Электронная запись в школы начнет работать с 15 февраля

Электронная запись в школы Бишкека начнет работать с 15 февраля 2020-го. Об этом на пресс-конференции сообщила ведущий специалист управления дошкольного, школьного и внешкольного образования МОиН Айнура Кусеинова.

Она отметила, что на 2019/2020 год в первый класс через электронную систему в школы зачислено 19 тысяч 126 детей. Еще 2 тысячи 182 ребенка — решением районных комиссий, в том числе 15 детей, у которых не было документов.

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Айнура Кусеинова добавила, что главная задача электронной системы — чтобы родители могли беспрепятственно устроить ребенка в первый класс и искоренить коррупционные риски.

«Это был пилотный проект, и он оправдал себя, основываясь на отзывах родителей. Основная масса смогла без препятствий записать детей в школу», — сказала она.

На следующий учебный год систему планируют запустить еще в пяти городах: Оше, Джалал-Абаде, Токмаке, Кызыл-Кие и Кара-Балте. «Сейчас ведется подготовительная работа, уточняются адреса, готовятся документы», — подчеркнула специалист.

Кроме того, в Минобразования по итогам пилотирования электронной записи в школы столицы создана рабочая группа, которая усовершенствует положение о системе. Но пока в ведомстве не говорят, какие новшества будут внесены.