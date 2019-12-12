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Общество

Сексуальные домогательства к практикантке. Следователь после скандала уволился

Следователь отдела внутренних дел Токмака, обвиняемый в сексуальных домогательствах к молодой девушке, уволился. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что материалы досудебного производства находятся в прокуратуре. Кому поручено вести расследование, неизвестно.

Напомним, что в Токмаке практикантка обвинила следователя ОВД в сексуальных домогательствах. Девушка написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что следователь позвал ее в кабинет, затем, закрыв дверь, стал приставать.
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