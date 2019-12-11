Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню

Чиновники Джалал-Абадской области и одноименного города сегодня были заняты открытием частной бани. Фотографии с помпезного мероприятия опубликовали в соцсети.

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Судя по информации, Кыянбек Сатыбалдиев и Мураталы Тагаев не только разрезали ленточку, но и выступили с речью перед горожанами, а затем осмотрели и баню.











«Чиновники, лично проверив новую четырехэтажную баню, дали высокую оценку», — написал житель Джалал-Абада.

Напомним, пользователи социальных сетей давно критикуют разрезание ленточек, отмечая, что члены правительства больше внимания уделяют подобным церемониям, чем проблемам страны.