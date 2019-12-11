21:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В мэрии Бишкека просят оценить схемы «островков безопасности» для пешеходов

Специалисты отдела дорожно-транспортного развития Бишкекглавархитектуры разработали схемы «островков безопасности» для пешеходов на перекрестках столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, «островок безопасности» — это элемент обустройства дороги, который разделяет полосы движения противоположных направлений и предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей части.

Схему расположения мэрия внесла на рассмотрение ГУОБДД Бишкека.

Список предлагаемых мест размещения «островков безопасности»:

  • пересечение улиц Асаналиева и Гагарина;
  • пересечение улиц Ибраимова и Кулатова;
  • пересечение проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки;
  • пересечение улиц Горького и Шабдана Баатыра;
  • пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Махатмы Ганди;
  • пересечение проспекта Жибек Жолу и улиц Ибраимова и Усенбаева;
  • пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Курманжан Датки;
  • пересечение улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра;
  • пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;
  • пересечение улиц Московской и Асаналиева;
  • пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Патриса Лумумбы;
  • пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветской;
  • пересечение проспекта Чуй и улицы Фучика;
  • пересечение проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой;
  • пересечение улиц Киевской и Бейшеналиевой;
  • пересечение проспекта Чингиза Айтматова и улицы Иманалиева.

В мэрии просят горожан сообщить, где еще нужно разместить «островки безопасности» по номеру 0551905131 или почте: info@bga.kg
Ссылка:
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на мосту на улице Медерова в час пик невозможно проехать
Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов
В парламенте критикуют руководство Минтранса: не выполняет обещания
Депутаты ругают Министерство транспорта и коммуникаций
На оживленных перекрестках Бишкека хотят организовать круговое движение
В 2019 году в Кыргызстане за счет бюджета построили 315 километров автодорог
В Бишкеке железнодорожный переезд на улице Алыкулова завтра будет закрыт
Финпол перегородил тротуар и часть дороги. Правозащитники борются два года с ним
Бордюры пропали на улице Боталиева в Бишкеке
Объездную дорогу в Чуйской области хотят сделать платной
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
11 декабря, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 декабря: ночью морозы Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 декабря: ночью мороз...
20:45
В мэрии Бишкека просят оценить схемы «островков безопасности» для пешеходов
20:27
В Кыргызстане отмечено максимальное снижение цен на непродовольственные товары
20:21
Зарылбеку Рысалиеву следователь разрешил выехать в КНР, а он улетел в Эмираты
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»