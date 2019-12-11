В мэрии Бишкека просят оценить схемы «островков безопасности» для пешеходов

Специалисты отдела дорожно-транспортного развития Бишкекглавархитектуры разработали схемы «островков безопасности» для пешеходов на перекрестках столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, «островок безопасности» — это элемент обустройства дороги, который разделяет полосы движения противоположных направлений и предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей части.
Схему расположения мэрия внесла на рассмотрение ГУОБДД Бишкека.
Список предлагаемых мест размещения «островков безопасности»:
- пересечение улиц Асаналиева и Гагарина;
- пересечение улиц Ибраимова и Кулатова;
- пересечение проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки;
- пересечение улиц Горького и Шабдана Баатыра;
- пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Махатмы Ганди;
- пересечение проспекта Жибек Жолу и улиц Ибраимова и Усенбаева;
- пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Курманжан Датки;
- пересечение улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра;
- пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;
- пересечение улиц Московской и Асаналиева;
- пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Патриса Лумумбы;
- пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветской;
- пересечение проспекта Чуй и улицы Фучика;
- пересечение проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой;
- пересечение улиц Киевской и Бейшеналиевой;
- пересечение проспекта Чингиза Айтматова и улицы Иманалиева.
В мэрии просят горожан сообщить, где еще нужно разместить «островки безопасности» по номеру 0551905131 или почте: info@bga.kg