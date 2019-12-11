В мэрии Бишкека просят оценить схемы «островков безопасности» для пешеходов

Специалисты отдела дорожно-транспортного развития Бишкекглавархитектуры разработали схемы «островков безопасности» для пешеходов на перекрестках столицы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, «островок безопасности» — это элемент обустройства дороги, который разделяет полосы движения противоположных направлений и предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей части.

Схему расположения мэрия внесла на рассмотрение ГУОБДД Бишкека.

Список предлагаемых мест размещения «островков безопасности»: пересечение улиц Асаналиева и Гагарина;

пересечение улиц Ибраимова и Кулатова;

пересечение проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки;

пересечение улиц Горького и Шабдана Баатыра;

пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Махатмы Ганди;

пересечение проспекта Жибек Жолу и улиц Ибраимова и Усенбаева;

пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Курманжан Датки;

пересечение улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра;

пересечение улиц Ахунбаева и Тыныстанова;

пересечение улиц Московской и Асаналиева;

пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Патриса Лумумбы;

пересечение проспекта Дэн Сяопина и улицы Сельсоветской;

пересечение проспекта Чуй и улицы Фучика;

пересечение проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой;

пересечение улиц Киевской и Бейшеналиевой;

пересечение проспекта Чингиза Айтматова и улицы Иманалиева.

В мэрии просят горожан сообщить, где еще нужно разместить «островки безопасности» по номеру 0551905131 или почте: info@bga.kg