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Общество

Избиение учителя в Сузаке. Милиция прекратила дело по главному фигуранту

Милиция прекратила уголовное дело в отношении главного подозреваемого в избиении учителя в Сузакском районе. Об этом 24.kg сообщил представитель потерпевшего Абдуназар Маматисламов.

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По его словам, уголовное дело передано в суд, однако сам потерпевший об этом не знал и даже не ознакомился с материалами.

«Другой подозреваемый — непосредственный ученик Юрия Губайдулина признал свою вину, и его простили. Основного фигуранта зовут Данияр Молдобаев. Дело в отношении него прекращено на основании показаний одного свидетеля. Последний сообщил, что в момент, когда Губайдулина избивали, он стоял в 100 метрах и якобы видел, что Молдобаева там не было. Однако свидетель признался, что подписал все документы под диктовку следователя», — сказал Абдуназар Маматисламов.

Юрист обратился в Генеральную прокуратуру по факту возможной фальсификации документов.

«Юрий Губайдулин говорит, что он не подписывал протокол ознакомления с уголовным делом. Кроме того, сельчане якобы подписали отрицательную характеристику о том, что учитель ущемляет права людей нетитульной нации. Мой подзащитный некоторых из сельчан вообще не знает», — добавил Абдуназар Маматисламов.
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