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Общество

В городе Ош появятся два новых сквера

В Оше будет два новых сквера. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.

По ее данным, они появятся возле многоэтажного дома № 5 на улице Кулатова и возле дома № 195 на улице Абдыкадырова.

Здесь очистят и благоустроят территорию, озеленят, установят современные энергоэффективные системы уличного освещения, скамейки и тротуарные дорожки, уложат брусчатку.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов обратил особое внимание на качество проводимых работ и отметил, что будет лично осуществлять контроль над этим.

На строительство объектов при поддержке инвесторов выделено 1,5 миллиона сомов.

 
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