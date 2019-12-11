В городе Ош появятся два новых сквера

В Оше будет два новых сквера. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии.

По ее данным, они появятся возле многоэтажного дома № 5 на улице Кулатова и возле дома № 195 на улице Абдыкадырова.

Здесь очистят и благоустроят территорию, озеленят, установят современные энергоэффективные системы уличного освещения, скамейки и тротуарные дорожки, уложат брусчатку.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов обратил особое внимание на качество проводимых работ и отметил, что будет лично осуществлять контроль над этим.

На строительство объектов при поддержке инвесторов выделено 1,5 миллиона сомов.