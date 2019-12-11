Дело Омурбека Бабанова. 16 объектов недвижимости хочет арестовать ГСБЭП (список)

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (Финполиция) ходатайствовала об аресте имущества, которое ранее принадлежало банку «Кыргызстан». Прошение подано следственному судье 3 декабря 2019 года. Об этом сообщает Kaktus.media со ссылкой на источники.

Как отмечается, обыск в нежилых помещениях уже проведен. Но неизвестно, удовлетворил ли судья ходатайство ГСБЭП.

Напомним, основным акционером банка считается сестра Омурбека Бабанова, которая владеет пакетом акций в 97 процентов.

«Арест имущества ГСБЭП намеревалась наложить в связи с тем, что 9 октября в Финполицию поступило заявление акционера ОАО «Коммерческий банк «Кыргызстан» З.Конурбаевой о принятии мер в отношении руководства банка по факту непредоставления сведений о сделках, выразившихся в продаже основных средств, ранее числящихся в уставном фонде банка», — пишет СМИ.

Следствие полагает, что в 2010 году руководство банка реализовало недвижимость в адрес ОсОО «Азия Истейт» по «заведомо заниженной стоимости на сумму 46 млн сомов».

После «Азия Истейт» заложила имущество в иностранную компанию «Варантон Ресурсес» (Сейшеллы) и получила заем на 169 млн сомов. Данные средства «Азия Истейт» якобы использовала для ремонта приобретенной недвижимости, и они были переданы банку во временное пользование.

ГСБЭП считает, что банк за счет «фиктивной продажи основных средств банка» по заниженной стоимости причинил ущерб акционерам и государству.

В пользу «Азия Истейт» отчуждено следующее имущество банка:

1. Нежилое помещение в «Востоке-5».

2. Нежилое помещение по улице Исанова, 87.

3. Нежилое помещение на проспекте Эркиндик, 59А.

4. Нежилое помещение в Кара-Балте на улице Жайыла Баатыра.

5. Нежилое помещение в Токмаке на улице Трясина.

6. Нежилое помещение в Оше на улице Курманджан Датки.

7. Нежилое помещение в Джалал-Абаде на улице Эркиндик.

8. Административное здание в Таш-Кумыре по улице Чингиза Айтматова.

9. Нежилое помещение в Кызыл-Кие на улице Молодежной.

10. Нежилое помещение в Нарыне по улице Кулумбаева.

11. Нежилое помещение в Ат-Башы по улице Чатыл-Кол.

12. Нежилое помещение в Караколе по улице Токтогула.

13. Нежилое помещение в Балыкчи по улице Гагарина.

14. Нежилое помещение в Чолпон-Ате по улице Советской.

15. Нежилое помещение в Чолпон-Ате по улице Санаторской.

16. Нежилое помещение в Таласе по улице Бердике Баатыра.

Сразу после президентских выборов в 2017 году в отношении главы партии «РАЖ» Омурбека Бабанова возбудили уголовное дело, он сбежал из страны и вернулся в Бишкек 9 августа 2019-го. До его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам.

Позже стало известно, что Бабанов проходит фигурантом в восьми уголовных делах. Однако в ГСБЭП не разглашают, по каким фактам.