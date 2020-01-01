Гороскоп. Что советуют звезды Сооронбаю Жээнбекову, чтобы 2020 год был удачным

Известный астролог Борис Булатов по просьбе 24.kg составил гороскоп на следующий год.

«Две планеты-гиганта Юпитер и Сатурн, отвечающие в астрологии за «общественные процессы», весь год будут взаимодействовать в знаке Козерога, который связан с властью, управлением, администрированием, постановкой и достижением задач и целей в жизни, бизнесе и профессии. В этом знаке они будут не в одиночестве, рядом с ними Плутон, планета «космического масштаба», которая всем событиям будет придавать судьбоносную окраску. В результате этого взаимодействия должно родиться... нечто», — рассказал он.

21 декабря 2020-го Юпитер и Сатурн соединятся в знаке Водолея. Подобное соединение происходит только раз в 20 лет. Многие связывают его с циклами экономического развития. Если проследить события в мире с 2000 года (когда произошло последнее их соединение), этому можно поверить. Но именно в знаке Водолея подобное соединение происходило шесть столетий назад.

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ОВЕН. ГОД ЦЕЛИ

Делайте все для того, чтобы добиться своих целей в жизни. Этот период имеет фундаментальное значение с точки зрения карьеры, профессии, бизнеса и всех внешних достижений. Если хорошенько поднапрячься, можно добиться очень высоких показателей и выйти на уровень достижений, которые считаются значимыми в обществе.

Важными будут все отношения с начальниками, руководителями, представителями власти и старшими по возрасту и положению.

Используйте любую благоприятную возможность проявить себя. С другой стороны, старайтесь полностью соблюдать этику и субординацию. Панибратство должно быть под контролем. Венцом всех усилий года будут освобождение от всяческих сложностей и возможность открытия нового бизнеса, дел и самые разные перспективы на будущее...

ТЕЛЕЦ. ГОД ПРИЗНАНИЯ

Большинство ваших заслуг в предыдущей жизни сейчас могут быть замечены и оценены обществом, коллективом или окружением.

Вокруг вас образуется ореол авторитета, знаний, умений и учительства. Старайтесь всеми возможными способами соответствовать.

Имейте под рукой дипломы, награды, удостоверения и почетные грамоты. Начинайте учиться. Положительно могут решаться все вопросы, связанные с путешествиями, эмиграцией.

Стоит связывать свою жизнь с туристическим бизнесом, искусством, образованием.

Однако, если вы думаете, что все вышеперечисленное достанется вам даром, вы ошибаетесь. Только самая высокая концентрация, ответственность и работоспособность могут помочь вам избежать оплошностей. В конце года вас ожидает награда в виде значимого результата.

БЛИЗНЕЦЫ. ГОД ИЗМЕНЕНИЙ

Подготовьте себя к тому, что вы можете столкнуться с чередой испытаний, которые со стороны могут показаться очень существенными. Вас ожидает год «трансформаций», которые превратят вас в совершенно другого человека. Вспомните, что, прежде чем стать бабочкой, гусеница претерпевает массу изменений, каждое из которых кажется смертью «предыдущего» существа...

Тщательность и ответственность помогут не только избежать кризисов, но и добиться прекрасных по результату перемен.

Хорошее время для борьбы за наследство, решения вопросов о разделе имущества, совместных капиталов, кредитования или серьезного и долговременного инвестирования.

Результатом этих испытаний в конце года должно стать ваше преображение. Преображение, которое выведет вас в области, связанные с признанием в обществе.

РАК. ГОД ПАРТНЕРОВ

Самые значимые и важные события должны касаться партнерских отношений. Стоит извлекать из них, знакомств и связей всевозможные выгоды. Не только романтические бонусы должны вас порадовать в этом году. Направляйте внимание на деловые проекты.

Заключение контрактов, успехи в юридических процессах будут с вами, если только вы не будете лениться и приложите хоть немного усилий.

Хорошее время для установления долговременных отношений. Как в бизнес-сфере, так и в личных, романтических сферах.

Развивайте отношения всеми возможными способами, не жалейте на это усилий и денег. Тогда во время Великого Соединения возникнут перспективы для преодоления кризисов и укрепления материального положения.

ЛЕВ. ГОД ТРУДОВ

Хорошие перспективы должны ожидать вас в делах, связанных с работой и здоровьем. Ваш личный авторитет будет признан во всех делах, требующих порядка, режима, субординации, исполнительности и качественного анализа. Если такой же подход осуществите в делах здоровья, оно должно значительно улучшиться. Выгодны покупка инструментов, предметов гигиены, инвестиции в бытовые устройства, облегчающие жизнь.

Работоспособность должна значительно повышаться с соответствующими результатами в виде заработка.

Главное — не расслабляться и не почивать на лаврах... Если сумеете удержать концентрацию на протяжении длительного времени, в конце года вас будет поджидать «бонус» в виде больших перспектив в партнерских отношениях.

ДЕВА. ГОД УДАЧ

Обстоятельства года в принципе должны складываться для вас очень удачно. Понятное дело, в соответствии с вашим уровнем жизни, понимания и прочими обстоятельствами. Однако то, как эти благоприятные обстоятельства будут вами использованы и на что, зависит только и только от вас.

Развивайте все свои творческие способности. Двигайтесь к цели как спортсмен, быстро, активно и без остановки. Обязательно используйте все связанное с чувствами, рисками и игрой. Хороший период для рождения детей, влюбленности, романтики.

Все дела, которые требуют риска и удачи, будут иметь больше шансов для реализации.

Но помните, что все в ваших руках. Надеяться «на дядю» не стоит. В целом стоит опираться на долговременные проекты и деятельность, проверенную временем. Ставьте себе практические цели, и в конце года вам останется только просто поддерживать начинания.

ВЕСЫ. ГОД СЕМЬИ

Основного успеха вы можете достигать в делах дома, семьи, недвижимости и семейного бизнеса. В любом случае этот год в первую очередь стоит связывать с созданием и укреплением «фундамента». Ищите и создавайте «опору» для любой деятельности, даже если эта опора связана с вашим внутренним миром. Достижения в этих областях будут феноменальными и основополагающими, не жалейте на них сил, энергии и внимания. Выгодны ремонт, строительство, просто работа в огороде.

Если вам удастся найти точку опоры, вы, как и Архимед, сможете перевернуть Землю...

Потому что в момент Великого Соединения с вами будет огромная удача, которую вы сможете направить куда вам нужно, ведь «точка опоры» в виде семьи, недвижимости, внутренней уверенности будет уже найдена.

СКОРПИОН. ГОД КОНТАКТОВ

Соберитесь во всех делах, связанных с информацией.

Документы, переговоры, обучение, поездки, торговля и реклама — вот благодатные и удачные сферы жизнедеятельности в этом году.

Обязательны контакты с родственниками и соседями, окружающими. Постоянно повышайте свою информированность и используйте все возможности средств связи. Положительно должны решаться вопросы, связанные с автомобилями. В то же время стремитесь не разбрасываться во все стороны своим вниманием. Добивайтесь «окончательного решения» поставленных перед собой задач, не разбрасывайтесь по пустякам. Ведь впереди очень важный момент Великого Соединения, которое должно стать новой опорой для 20-летнего периода вашей жизни. И связывается этот период с делами дома, семьи, недвижимости и любого начинания...

СТРЕЛЕЦ. ГОД ИМУЩЕСТВА

Стоит использовать год для всех начинаний, связанных с заработком, укреплением материального положения, применения всех ваших ресурсов, умений и талантов на практике. В течение некоторого времени в связи с заработком могли возникать временные трудности, поэтому решать их сам бог велел. Понятно, что решать их необходимо с учетом вашей конкретной ситуации и соблюдая все меры предосторожности.

Хорошо накапливать не только материальные возможности и «подкожный жир», но и приобретать навыки, тратить деньги на выгодные приобретения, инвестировать собственные средства.

Великое Соединение откроет вам новые горизонты в мире информации. Поездки, обучение, контакты и контракты, торговля и реклама могут приносить большую выгоду.

КОЗЕРОГ. ГОД ЭГО

Вся ответственность за происходящее в этом году возлагается на ваши плечи.

Ждать милостей от природы нельзя, взять их у нее — ваша задача.

Посему активизируйтесь, пропагандируйте свою личность, проявляйте всяческую инициативу, поднимайте свой авторитет всеми возможными способами и средствами. Однако не забывайте, что стоит соблюдать правила общежития, юридические и моральные законы. Дисциплина, ответственность вам больше к лицу, нежели бесшабашность и разгильдяйство. Личные инициативы и проявления должны помочь вам подготовиться к Великому Соединению, которое начнет 20-летний цикл, связанный с укреплением вашего материального положения. Понятное дело, что подходить к этому вопросу необходимо со всей серьезностью...

ВОДОЛЕЙ. ГОД СМИРЕНИЯ

Не стоит переживать по поводу того, что в этом периоде не будет дополнительных возможностей для достижения результата. Лучшие и выгоднейшие моменты его связаны с предварительной подготовкой и обстоятельствами, открывающимися для исправления ошибок и выстраивания линий поведения с происходившими в прошлом событиями.

Лучше всего продвигаться вперед будут уже налаженный бизнес и все «автоматические» проекты.

Постарайтесь за год проанализировать свою жизнь, произвести ревизию, отказаться от отжитого и подготовиться к Великому Соединению, которое будет связано с длительным циклом подъема вашего авторитета и раскрытия всех возможностей и граней вашей личности. Согласитесь, что тянуть за собой прошлое в эти перспективы не стоит.

РЫБЫ. ГОД НОВОСТЕЙ

Прекрасное время для реализации всех новых проектов, налаживания связей и взаимодействия с друзьями, знакомыми, единомышленниками и спонсорами. Коллективы будут рады вашему участию в проектах, бизнесе и самых разных проявлениях.

Общие обстоятельства должны быть очень удачными, поэтому постарайтесь не упустить предлагаемые возможности.

Не расслабляйтесь и постарайтесь взять из предлагаемого выбора по максимуму. Одной из опор в этой деятельности должны стать проверенные временем связи и надежные друзья. Все дело в том, что Великое Соединение будет направлять вас на работу с делами прошлого и длительную подготовку к новому рывку. Поэтому упускать возможностей продвигаться в будущее вам ни в коем случае не стоит.