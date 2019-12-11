Рюкзак размером с человека. В Сети обсуждают модную новинку от Moschino

Рюкзак, представленный на показе итальянского люксового Moschino коллекции Pre-fall 2020, озадачил пользователей Сети из-за гигантского размера. Видео с модного шоу опубликовано в Instagram культурного и модного обозревателя Кристена Бейтмана (Kristen Bateman).

Показ прошел на бывшей станции Нью-Йоркского метро «Корт-стрит» в Бруклине, которая была закрыта и превращена в музей. На ролике модель идет по вагону в джинсовом костюме, желтых ботинках, огромной желтой бейсболке и с красным рюкзаком размером с человека. Его образ дополнен желтой клетчатой рубашкой и массивной золотой цепью.