Цифра дня. 14 тысяч 900 человек прошли оплачиваемые общественные работы

С начала 2019 года в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлено 14,9 тысячи человек. Такие данные приводит правительство Кыргызстана.

При этом службами занятости на профессиональное обучение направлены 6,6 тысячи человек. После обучения трудоустроено 2,6 тысячи человек. Отмечается, что наибольшим спросом пользовались вакансии менеджеров, переводчиков, строителей, офис-менеджеров, операторов, администраторов, продавцов, сотрудников безопасности, официантов, вакансии, не требующие квалификации, работы на неполный рабочий день.

«В регионах ежемесячно проводятся ярмарки вакансий. За девять месяцев 2019 года проведены 37 таких мероприятий, которые посетили 15,1 тысячи человек. Из них направлено на работу 2 тысячи 390 граждан, трудоустроено 411 человек», — подчеркнули в кабмине.