19:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 14 тысяч 900 человек прошли оплачиваемые общественные работы

С начала 2019 года в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы направлено 14,9 тысячи человек. Такие данные приводит правительство Кыргызстана.

При этом службами занятости на профессиональное обучение направлены 6,6 тысячи человек. После обучения трудоустроено 2,6 тысячи человек. Отмечается, что наибольшим спросом пользовались вакансии менеджеров, переводчиков, строителей, офис-менеджеров, операторов, администраторов, продавцов, сотрудников безопасности, официантов, вакансии, не требующие квалификации, работы на неполный рабочий день.

«В регионах ежемесячно проводятся ярмарки вакансий. За девять месяцев 2019 года проведены 37 таких мероприятий, которые посетили 15,1 тысячи человек. Из них направлено на работу 2 тысячи 390 граждан, трудоустроено 411 человек», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка:
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане растет численность безработных
Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности
Цифра дня. 79,4 тысячи безработных зарегистрировали в Кыргызстане
Цифра дня. В Кыргызстане 77 тысяч 800 официальных безработных
В Кыргызстане намерены изменить порядок регистрации безработных
В Кыргызстане официально более 90 тысяч безработных
Цифра дня. На 9,1 процента выросло за год число безработных в Кыргызстане
Только треть занятых кыргызстанцев работают на предприятиях и в организациях
В Кыргызстане безработными чаще становятся граждане со средним образованием
Плохое качество рабочих мест — одна из причин оттока людей из Кыргызстана
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
11 декабря, среда
19:28
Кыргызстанка в эфире «Пусть говорят» нашла мать, она живет отшельницей в лесу Кыргызстанка в эфире «Пусть говорят» нашла мать, она жи...
19:03
В Баткене таджикистанцы пытались выровнять землю на неописанном участке
19:00
Цифра дня. 14 тысяч 900 человек прошли оплачиваемые общественные работы
18:50
Чингиз Айтматов глазами художника из Казахстана. В Бишкеке открылась выставка
18:28
Полпред Джалал-Абадской области и мэр города торжественно открыли частную баню