Если у вас аэрофобия: изобретена технология для экстренной посадки самолета

Американский производитель навигационных систем Garmin изобрел новую технологию, позволяющую посадить самолет нажатием одной кнопки. Об этом сообщает The Sun.

Как заявляет производитель, новая система Autoland изменит индустрию авиации, поскольку теперь посадить лайнер в экстренной ситуации сможет даже пассажир. Согласно концепции, после нажатия кнопки технология автоматически находит аэропорт, расположенный в радиусе 200 морских миль, и рассчитывает путь до него. Система также учитывает уровень топлива, погодные условия и все возможные препятствия.

Кроме того, она автоматически может выбрать наиболее подходящую посадочную полосу, принимая во внимание загруженность назначенного аэропорта.

«На дисплее в доступном формате будут отображаться положение самолета, карта местности, примерное время прибытия, расстояние до аэропорта, скорость и другие необходимые данные. Пассажиры также могут связаться с диспетчерами, следуя инструкциям на сенсорном дисплее», — говорится в описании технологии.

Тем не менее, отмечают в Garmin, активировать кнопку можно только в экстренных случаях, например, когда пилот заснул или заболел. В компании также уточнили, что система может не сработать, если самолет находится в очень удаленном месте, например, над океаном.