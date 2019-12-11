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Общество

Класс Конфуция школы-гимназии № 69 признан лучшим во всем мире

Класс Конфуция школы-гимназии № 69 признан лучшим во всем мире. Об этом сообщил в социальной сети Facebook гражданский активист Адиль Турдукулов.

Он ометил, что в 162 странах и регионах мира работает 550 институтов и 1 тысяча 172 школы, и класс Конфуция.

«Бишкекская школа-гимназия № 69 получила признание за лучший класс Конфуция во всем мире. Полагаю, это достижение не только отдельной школы, но и всего отечественного образования. Присуждение прошло в городе Чанша (Китай)», — написал он.

Награду получила директор учебного заведения Сайрагуль Атаева.

По данным mp.weixin.qq.com, класс Конфуция в школе № 69 стал первым в Центральной Азии. Открыт в марте 2011 года. Он активно развивает преподавание китайского языка.
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